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Трамп заявил, что разочарован обеими сторонами конфликта на Украине

Трамп заявил, что разочарован РФ и Украиной в связи с отсутствием перемирия
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной в связи с отсутствием результатов по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению американского лидера, у сторон была возможность достичь договоренности, но пока этого сделать не удалось.

«считаю, что сделки можно было заключить. Очень важно добиться этого, чтобы остановить кровопролитие», — заявил он журналистам в Белом доме.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам США. По его словам, мирное соглашение по Украине сделает Соединенные Штаты сильными и продемонстрирует то, на чем должен сосредоточиться мир.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным. Она заявила, что Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса.

Ранее в МИД заявили о «полной готовности» РФ выполнить стамбульские договоренности.

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Переговоры о мире на Украине
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