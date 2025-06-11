В США связали мир на Украине со своими национальными интересами

Мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам США. Об этом заявил глава минобороны страны Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Президент [США Дональд Трамп] нацелен на мир в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам», — сказал Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

По его словам, мирное соглашение по Украине сделает Соединенные Штаты сильными и продемонстрирует то, на чем должен сосредоточиться мир.

До этого президент Финляндии Александр Стубб высказался о возможном выходе Трампа из переговорного процесса по Украине. Он рассказал, что часто разговаривает с американским лидером по телефону и «не видит никаких признаков» того, что он хочет прекратить участие в переговорах.

По словам Стубба, Трамп сказал ему, что хочет, чтобы РФ и Украина достигли мирного соглашения. Финский политик рассказал, что в настоящее время глава Белого дома пытается убедить президента России Владимира Путина работать в этом направлении.

Ранее Рубио назвал прекращение конфликта на Украине официальной целью США.