На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране предупредили, что ответ на любую атаку Израиля будет беспрецедентным

Глава КСИР предупредил Израиль о беспрецедентном ответе Ирана на любую атаку
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Ответ Ирана на любую израильскую агрессию будет «более сильным и разрушительным», чем ранее. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля, пишет Reuters.

По его словам, иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне.

12 июня американская газета New York Times писала, что иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики. По словам неназванного иранского чиновника, представители вооруженных сил страны и правительства уже провели совещание на тему контратаки.

В четверг CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами