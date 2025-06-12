В Иране предупредили, что ответ на любую атаку Израиля будет беспрецедентным

Глава КСИР предупредил Израиль о беспрецедентном ответе Ирана на любую атаку

Ответ Ирана на любую израильскую агрессию будет «более сильным и разрушительным», чем ранее. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля, пишет Reuters.

По его словам, иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне.

12 июня американская газета New York Times писала, что иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики. По словам неназванного иранского чиновника, представители вооруженных сил страны и правительства уже провели совещание на тему контратаки.

В четверг CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.