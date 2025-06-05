НАТО на предстоящем саммите в Гааге должно официально объявить Россию самой большой угрозой для альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает агентство Reuters.

По его словам, в подобных условиях Германия должна увеличить численность армии на 60 тысяч военнослужащих.

До этого коммодор Военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми заявил, что коллективный Запад не сможет одержать победу над Россией, даже если полноценно вступит в конфликт на Украине.

27 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО является прямым участником российско-украинского конфликта. Как он отметил, именно расширение Североатлантического альянса спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и привело к началу вооруженного противостояния на Украине. В связи с этим специалист призвал НАТО отказаться от дальнейшего расширения.

Ранее в РФ рассказали о стремительно нарастающих угрозах со стороны НАТО.