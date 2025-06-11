В Германии отвергли предложение депутатов о сотрудничестве с Россией

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Себастьян Фидлер резко раскритиковал предложение своих коллег к канцлеру Фридриху Мерцу и его кабинету о начале переговоров с Россией и отказе от размещения американских ракет на немецкой территории. Об этом пишет Tagesschau.

Фидлер рассказал, что документ с соответствующими предложениями «раздражал, беспокоил и злил» его.

«Идут даже разговоры о сотрудничестве с Россией, военным преступником, который готовится нацелиться на другие страны», — утверждает Фидлер.

Он заверил, что является «абсолютным сторонником курса немецкого правительства» и напомнил, что почти 85% членов СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение в правительстве и оно «говорит другим языком».

До этого несколько влиятельных политиков из СДПГ, входящей в правительственную коалицию, призвали канцлера Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории. В документе «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» содержится призыв к коренному изменению внешней политики и политики безопасности Германии.

Ранее в бундестаге призвали НАТО к решительным мерам из-за России.