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Командир украинского батальона призвал к репрессиям как средству мобилизации

Комбат Середюк назвал пропаганду и репрессии средствами мобилизации на Украине

На Украине средствами мобилизации должны быть пропаганда и репрессии. Об этом заявил командир украинского батальона «Братство» (организация запрещена в России) Алексей Середюк (Боргезе), пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, Украине не нужно завозить иностранных наемников — мексиканцев и колумбийцев.

«Просто нужно продолжать ту работу, но делать ее более упорно. Пропаганда и репрессии — и будет у нас счастье», — сказал Середюк.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

5 июня украинский журналист Максим Исаев сообщил, что в настоящее время на Украине идет «грызня» между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и правоохранительными органами за право мобилизации граждан.

По его словам, после атаки на Курскую область у граждан Украины произошел «спад пассионарности», в результате чего все меньше людей хотят принимать участие в боевых действиях. При этом после начала насильственной мобилизации в отношении сотрудников ТЦК все чаще возникает ненависть, отметил журналист.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.

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