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В подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК

Подпольщик Лебедев: жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Жители Днепродзержинска (украинское название — Каменское) в Днепропетровской области Украины отбили у сотрудников ТЦК мужчину, которого заталкивали в микроавтобус. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что об этом стало известно из видео, которое оказалось в руках подпольщиков.

«Мы видим, как сотрудники ТЦК, поймав очередного «добровольца», волокут его в микроавтобус», — поделился деталями Лебедев.

По словам подпольщика, мужчине на помощь пришел случайный прохожий, который вступил в неравный бой с сотрудниками ТЦК. Позже к нему присоединились другие неравнодушные жители города и спасли человека от принудительной мобилизации.

Лебедев отметил, что среди украинцев начало образовываться народное сопротивление, выступающее против мобилизации, проводимой Киевом. Все чаще незнакомые люди помогают задержанным мужчинам отбиться от сотрудников ТЦК.

До этого глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил о своей «лютой ненависти» к принудительной мобилизации на Украине. Он отметил, что многие руководители на Украине против такой практики.

Завитневич подчеркнул, что комитет оперативно реагирует на сообщения о насильственной мобилизации в СМИ и обращается в областные ТЦК и генштаб в Киеве.

Ранее в подполье сообщили о нападениях сотрудников украинских ТЦК на женщин с детьми.

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