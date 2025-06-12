Песков назвал позитивной новостью поздравление с Днем России от Рубио

Песков: поздравление от Рубио с Днем России демонстрирует готовность к диалогу

Поздравление от американского госсекретаря Марко Рубио с Днем России — это позитивная новость, которая показывает, что нынешняя администрация США стремится к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Это очень позитивные новости. Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [экс-президента США Джо] Байдена», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что разногласия между Москвой и Вашингтоном «всегда были и будут», однако администрация президента США Дональда Трампа выступает за решение самых сложных проблем путем диалога, что полностью совпадает с российским подходом.

12 июня Рубио поздравил россиян с Днем России. Госсекретарь подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией ради мира на Украине. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.