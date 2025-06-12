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Путин обещал дать звание Героя России посмертно командиру, погибшему в зоне СВО

Путин даст звание Героя России посмертно командиру, погибшему в боях на Днепре
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России посмертно командиру роты, погибшему в боях на правом берегу Днепра летом 2022 года. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками программы «Время героев», пишет ТАСС.

Бывший подчиненный этого командира, участник программы, обратился к президенту с такой просьбой, рассказав о подвиге.

«‎Так и сделаем. Тем более, что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило»‎, — сказал российский лидер.

12 июня, в День России, президент встретился с участниками программы «Время героев» в Кремле.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу, отметив, что что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России, поскольку запланированы более важные мероприятия.

Ранее Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО во время встречи с участниками «Времени героев».

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