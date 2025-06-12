Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Матвиенко: сенаторы РФ с чувством скорби восприняли сообщения о крушении в Индии

Сенаторы Российской Федерации с глубоким чувством скорби восприняли сообщение о крушении пассажирского самолета в Индии. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

«Разделяем боль тех, кто понес невосполнимые утраты, желаем им стойкости и твердости духа»‎, — сказано в телеграмме на имя вице-президента Индии, председателя Совета штатов парламента Индии Джагдипа Джанкхара.

Председатель Совфеда также попросила спикера индийского парламента передать близким погибших слова поддержки.

До этого сообщалось, что на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада обнаружено 204 тела погибших. При этом 41 человек доставлен в больницу.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.