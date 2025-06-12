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Президент Армении Хачатурян посетил российского посла в Ереване по случаю Дня России

Президент Армении Хачатурян поздравил российского посла Копыркина с Днем России
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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство Российской Федерации в Ереване по случаю Дня России. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Отмечается, что президент поздравил российского посла Сергея Копыркина с праздником и пожелал «братскому народу России» благополучия, мира и процветания.

Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России назвал политика «самым близким товарищем».

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее космонавты поздравили россиян с Днем России.

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