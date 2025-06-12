В Иране подготовили план контрудара на случай атаки Израиля

NYT: Иран планирует ударить сотнями ракет в ответ на возможную атаку Израиля

Иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По словам неназванного иранского чиновника, представители вооруженных сил страны и правительства уже провели совещание на тему контратаки.

«Чиновник сообщил, что Тегеран разработал план реагирования, который будет включать немедленный контрудар по Израилю сотнями баллистических ракет», — говорится в статье NYT.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Ранее Трамп созвал в Белом доме совещание по вопросам безопасности.