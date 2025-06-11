Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем востоке

Иран пригрозил ударить по базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран в случае начала вооруженного конфликта с США ударит по всем американским военным базам на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион», — сказал он.

По его словам, все американские базы в зоне досягаемости Ирана без колебаний будут атакованы.

При этом он выразил надежду, что переговоры с американской стороной пройдут успешно.

4 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает возможным содействие РФ в переговорах между США и Ираном. По его словам, российский и американский президенты в ходе телефонного разговора обсудили не только Украину, но и целый ряд международных вопросов «с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе».

Ранее в МИД Ирана анонсировали передачу США предложения по ядерной программе.