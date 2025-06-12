Выяснилась причина выезда семей военных США с Ближнего Востока

Израиль «полностью готов» начать операцию против Ирана, передает CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

По их словам, США ожидают возможного ответного удара Ирана по американским объектам в Ираке. Это одна из причин, по которой накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Как отмечает CBS News, несмотря на происходящее, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф намерен в ближайшие дни встретиться с представителями Исламской Республики для шестого раунда переговоров по ядерной программе.

С 12 апреля Вашингтон и Тегеран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. В этом месяце планировались новые контакты, однако 2 июня CNN сообщил, что они могут не состояться. Источники в Иране заявили, что американцы постоянно меняют свою позицию и выдвигают «непоследовательное и бессвязное, крайне нереалистичное и содержащее чрезмерные требования» предложение.

Ранее Трамп одной фразой ответил на вопрос о выезде семей военных США с Ближнего Востока.