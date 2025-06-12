Путин оценил открытие российского ученого Никитина

Президент России Владимир Путин назвал прорывом в мире биологии открытие доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максима Никитина. Об этом сообщает РИА Новости.

Никитин открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК.

«Рад представить одного из самых молодых лауреатов государственной премии — Максима Петровича Никитина. Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии. Открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК», — поделился Путин.

В День России президент традиционно вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, а также награждает лауреатов почетного звания Герой Труда.

Во время мероприятия Путин поздравил всех присутствующих в кремлевском зале с Днем России. Президент отметил, что этот праздник символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь российского государства, его историю и культуру, разнообразие и самобытность регионов страны и другие аспекты.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ.