Володин заявил, что в России живут самые героические люди

Володин заявил, что в РФ живут трудолюбивые, талантливые, самые героические люди

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем России, отметив, что в стране живут трудолюбивые, талантливые и самые героические люди. Его слова приводит ТАСС.

«С Днем России! Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем. Страна должна быть только сильной. Победа будет за нами», — сказал он.

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России.

12 июня отмечается один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.

Ранее россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни.