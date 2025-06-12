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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России

Патриарх Кирилл: РФ под руководством Путина уверенно защищает нацинтересы
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Михаил Метцель/ТАCC

День России символизирует единство народов страны и мощь государства, которое под руководством президента России Владимира Путина уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к президенту РФ в День России.

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с Днем России. Этот праздник символизирует многовековое единство нашего народа, олицетворяя неразрывную связь времен, преемственность поколений и мощь Российского государства, которое под Вашим руководством уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет, сохраняет уникальное культурно-историческое наследие и отстаивает традиционные ценности», — говорится в обращении главы Русской Православной Церкви (РПЦ).

Он также поблагодарил президента за поддержку разносторонних проектов РПЦ.

В свою очередь Путин также направил поздравление патриарху с Днем России. Он пожелал главе РПЦ «всего самого доброго» и успехов.

Путина поздравил с Днем России лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что РФ под руководством Путина уверенно открывает свое будущее, а северокорейский народ от всей души радуется успехам, достигаемым «в братском государстве».

Ранее Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России.

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