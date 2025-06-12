Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России. Сообщение опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Поздравляю Вас с Днем России. <...> Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей», — написал Путин.

Он пожелал главе РПЦ «всего самого доброго» и успехов.

До этого самого Путина поздравил с Днем России лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что РФ под руководством Путина уверенно открывает свое будущее, а северокорейский народ от всей души радуется успехам, достигаемым «в братском государстве».

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России.