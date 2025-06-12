В Евросоюзе отвергли длительное перемирие Украины с Россией

Посол ЕС на Украине Матернова: Киев не заинтересован в длительном перемирии с РФ

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отвергла вероятность «затяжного перемирия» Киева с Москвой, поскольку оно не в интересах республики. Об этом она заявила в интервью «РБК-Украина».

Она отметила, что все понимают разницу между временным прекращением огня и окончательным урегулированием конфликта.

«И вы не заинтересованы в затяжном перемирии. Вы же знаете: грань, когда прекращение огня превращается в замороженный конфликт, очень тонкая», — сказала Матернова.

Если вдруг кто-то об этом забудет, то Украина напомнит, «что перемирие по определению является лишь временной паузой между сторонами конфликта», указала посол. Дипломат также призвала не «питать иллюзий» в отношении намерений российского лидера Владимира Путина.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее СМИ заявили о «затруднительном положении» Украины после одного действия российских военных.