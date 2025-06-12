Зеленский отверг заявления о том, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Его слова приводит Bild.

Отмечается, что украинский лидер «отвергает» сообщения о «масштабных успехах Москвы», поскольку заявления о победе Москвы в конфликте – это якобы «российская версия» происходящего.

Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Накануне военный обозреватель телеканала Влад Шлепченко заявил, что Вооруженные силы России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой, ответ Киеву на атаку аэродромов стратегической авиации будет растянутым по времени.

Кроме того, издание Asia Times писало, что Украина оказалась в затруднительном положении после того, как ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Авторы пишут, что теперь Киеву необходимо одновременно укреплять Днепропетровский фронт вместе с Харьковским и Запорожским, чтобы противостоять России.

Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.