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СМИ заявили о «затруднительном положении» Украины после одного действия ВС РФ

Asia Times: поражение Украины все больше кажется неизбежным
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украина оказалась в затруднительном положении после того, как ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Как пишет Asia Times, это может обрушить линию фронта ВСУ.

Авторы пишут, что теперь Киеву необходимо одновременно укреплять Днепропетровский фронт вместе с Харьковским и Запорожским, чтобы противостоять России.

«Это может серьезно напрячь украинские вооруженные силы, поскольку они уже изо всех сил пытаются предотвратить крупный прорыв в Сумской области из Курска. В сочетании с истощением людских ресурсов и вопросами о продолжающейся военной разведывательной помощи США этого может быть достаточно, чтобы обрушить линию фронта», — говорится в тексте.

Отмечается, что переломный момент вот-вот наступит или уже наступил, поскольку наблюдается «необратимое изменение военно-стратегической динамики в пользу России». По мнению авторов, поражение Украины все больше кажется неизбежным.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области солдатами ВС РФ попало на видео.

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