Российский посол рассказал о встрече с Дональдом Трампом

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, встреча была короткой, но очень конструктивной.
«Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которое президенты [РФ Владимир] Путин и [США Дональд] Трамп дали в ходе телефонного разговора», — поделился Дарчиев.
До этого Дарчиев говорил, что Россия и США перешли от монолога к достаточно прагматичному, хотя и непростому разговору.
Дипломат подчеркнул, что во время администрации экс-президента США Джо Байдена диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствовал или взаимодействие происходило в режиме монолога.
Также посол говорил, что конкретные договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отсутствуют.
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