На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол рассказал о встрече с Дональдом Трампом

Дарчиев: встреча с Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, встреча была короткой, но очень конструктивной.

«Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которое президенты [РФ Владимир] Путин и [США Дональд] Трамп дали в ходе телефонного разговора», — поделился Дарчиев.

До этого Дарчиев говорил, что Россия и США перешли от монолога к достаточно прагматичному, хотя и непростому разговору.

Дипломат подчеркнул, что во время администрации экс-президента США Джо Байдена диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствовал или взаимодействие происходило в режиме монолога.

Также посол говорил, что конкретные договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отсутствуют.

Ранее в США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами