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Поклонская пожелала на День России событий, «нужных и важных для миллионов жизней»

Экс-прокурор Крыма Поклонская обратилась с поздравлением в День России
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила сограждан с Днем России, который отмечается 12 июня.

«Пожелаю нашей стране событий, нужных и важных для миллионов жизней, для процветания родной Земли! Чтобы каждый человек в нашей стране смог раскрыть свои способности и реализовать себя, а также гармонии во всем!», — написала Поклонская.

До этого госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России.

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