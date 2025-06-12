Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила сограждан с Днем России, который отмечается 12 июня.

«Пожелаю нашей стране событий, нужных и важных для миллионов жизней, для процветания родной Земли! Чтобы каждый человек в нашей стране смог раскрыть свои способности и реализовать себя, а также гармонии во всем!», — написала Поклонская.

До этого госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России.