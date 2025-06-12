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Глава генштаба США заявил, что Путин «не остановится на Украине»

Глава генштаба США Кейн утверждает, что Путин якобы не остановится на Украине
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Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что президент России Владимир Путин якобы не остановится на Украине, если конфликт завершится в пользу Москвы. Об этом он заявил во время слушаний в конгрессе США, пишет The Hill.

В материале отмечается, что такая риторика «резко контрастирует» с позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Во время слушаний сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал Кейну серию вопросов о зарубежных конфликтах, спросив, «остановится ли Путин на Украине», пишет газета.

«Я не верю, что это так», — заявил Кейн, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы. По его мнению, на Россию необходимо оказать «жесткое давление ради мира».

Ранее стало известно, что готовится на саммите НАТО в отношении Украины.

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