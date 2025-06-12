Глава генштаба США заявил, что Путин «не остановится на Украине»

Глава генштаба США Кейн утверждает, что Путин якобы не остановится на Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что президент России Владимир Путин якобы не остановится на Украине, если конфликт завершится в пользу Москвы. Об этом он заявил во время слушаний в конгрессе США, пишет The Hill.

В материале отмечается, что такая риторика «резко контрастирует» с позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Во время слушаний сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал Кейну серию вопросов о зарубежных конфликтах, спросив, «остановится ли Путин на Украине», пишет газета.

«Я не верю, что это так», — заявил Кейн, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы. По его мнению, на Россию необходимо оказать «жесткое давление ради мира».

Ранее стало известно, что готовится на саммите НАТО в отношении Украины.