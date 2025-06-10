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Зеленский обратился к США и Европе после удара ВС РФ

Зеленский призвал США и Европу к давлению на Россию после удара ВС РФ по Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал удар ВС РФ по Украине.

«Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные русские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, у которой нет альтернативы тому, чтобы быть сильной», — написал Зеленский.

По его мнению, на Россию необходимо оказать «жесткое давление ради мира».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее МИД Украины выставил условие визита Зеленского на саммит НАТО.

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