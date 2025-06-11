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Стало известно, что готовится на саммите НАТО в отношении Украины

Bloomberg: на предстоящем саммите НАТО не будет упоминаться о членстве Украины
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Virginia Mayo/AP

На предстоящем саммите НАТО страны-члены не будут упоминать о возможном членстве Украины в военном блоке, однако рассмотрят инициативу включения расходов на поддержку республики в заданную цель трат на оборону в 5% от ВВП. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Отмечается, что НАТО ставит целью тратить на оборону не менее 5% от ВВП, из которых 3,5% должны идти на основные оборонные нужды, а еще 1,5% — на киберзащиту, инфраструктуру и гражданскую готовность.

По данным агентства, союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на поддержку Украины в новые целевые расходы, которые, как ожидается, члены альянса примут на саммите лидеров в конце этого месяца.

«Примечательно, что в заявлении отсутствует перспектива присоединения Украины к военному альянсу, которая была заметной на предыдущих саммитах», — говорится в тексте.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что, чтобы «сделать возможным» участие президента Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева.

Ранее в бундестаге призвали НАТО к решительным мерам из-за России.

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