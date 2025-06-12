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Отец Маска сделал заявление о премьере Великобритании

Эррол Маск: премьер Британии Стармер получает инструкции по управлению страной
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск утверждает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению своей страной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, когда возникает какая-либо проблема, Стармер отправляется в Давос, чтобы поговорить с людьми. Маск считает, что там премьер получает инструкции о том, что делать дальше.

Он считает, что подобное поведение Стармера настораживает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приезд Эррола Маска в Россию.

9 июня на полях Форума будущего — 2050 Эррол заявил, что Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду.

Также бизнесмен рассказал, что не раздумывая приехал в Москву. По его словам, с ним связались и предложили приехать в российскую столицу, чтобы поговорить о будущем. Маск-старший заявил, что русские — одни из самых умных людей на планете, они создают впечатление людей думающих, поэтому было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам.

Ранее в Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище и гражданство РФ.

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