Отец Илона Маска рассказал, почему решил приехать в Россию

Американский инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями Эррол Маск, отец основателя Space X Илона Маска, в интервью Tsargrad.tv заявил, что не раздумывая приехал в Москву на Форум будущего 2050. Он рассказал, что с ним связались и предложили приехать в российскую столицу, чтобы поговорить о будущем.

«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам. Мне, по правде сказать, в другие страны лететь было бы очень скучно, но не в Россию, нет. Русские создают впечатление людей думающих», — поделился Маск-старший.

Он подчеркнул, что время перемен пришло — все меняется, и он хочет быть частью этой волны.

На Форум будущего 2050 также прибыл гость из Великобритании — главный представитель консерваторов по вопросам жилищного строительства Мэтью Гроувз. Он считает, что мероприятие является хорошей основой для дальнейшего взаимопонимания между Москвой и Лондоном.

Форум будет проходить в столице РФ с 9 по 10 июня.

Ранее Эррол Маск сравнил Москву с Древним Римом.