Трамп одной фразой ответил на вопрос о выезде семей военных США с Ближнего Востока

Когда президент США Дональд Трамп вышел из Белого дома, журналисты спросили его, почему членам семей американских военных разрешили уехать с Ближнего Востока. Об этом написала в Twitter старший репортер CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Сами увидите, спасибо», — ответил глава государства, после чего сел в автомобиль.

Накануне Шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих США с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Дипмиссия страны в Ираке начала экстренную эвакуацию своих сотрудников. Также правительство Соединенных Штатов готовится вывозить свой персонал из Кувейта. На этом фоне стало известно, что все американские военные базы в регионе были приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон якобы ожидает потенциального удара со стороны Тегерана в случае провала переговоров с Вашингтоном по ядерной программе Исламской Республики.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.