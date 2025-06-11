Шеф Пентагона разрешил выезд семей военных США с Ближнего Востока

Шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих США с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявили РИА Новости в американском министерстве обороны.

«Безопасность наших военнослужащих и их семей остается нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряженности в регионе», — сообщили в Пентагоне.

Представитель ведомства уточнил, что CENTCOM действует в тесной координации с Госдепом США, союзниками и партнерами Вашингтона в регионе для поддержания постоянной готовности к выполнению миссий в любой точке мира.

До этого министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран в случае начала вооруженного конфликта с США ударит по всем американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о получении доступа к информации о ракетной программе Израиля.