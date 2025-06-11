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США привели в состояние полной боеготовности все базы на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке все базы США приведены в состояние полной боевой готовности
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Ahn Young-joon/AP

Все военные базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Также сообщается, что Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе исламской республики. На американской авиабазе Эль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась эвакуация второстепенных сотрудников.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, США готовятся к частичной эвакуации посольства в Ираке из-за возросших угроз безопасности в регионе.

11 июня шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих Соединенных Штатов с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

В этот же день министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран в случае начала вооруженного конфликта с США ударит по всем американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России заявили о готовности помочь США и Ирану по ядерной сделке.

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