Вучич ответил на обвинения в предательстве РФ из-за визита на Украину

Вучич заявил, что не предавал Россию, несмотря на участие в саммите Украины

Президент Сербии Александар Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за своего визита в Одессу для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Об этом сообщает агентство Tanjug.

«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию», — сказал глава государства журналистам в Одессе.

Он также отметил, что в отличие от других Белград не поддерживает инициативы, направленные против Российской Федерации.

Тем не менее сербский лидер на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или «один небольшой регион», чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. Вучич также сказал, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины — таким образом он подтвердил позицию Сербии с начала конфликта.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.