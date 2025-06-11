В Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину

Депутат Журова призвала не спешить с выводами о поездке Вучича на Украину

Визит президента Сербии Александара Вучича на Украину впервые с начала СВО необязательно говорит о поддержке Киева. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, Вучич — свободный человек и может совершать любые поездки. Депутат предположила, что президент Сербии хочет «для себя дополнить впечатление о ситуации».

«Мы-то все видим, что сейчас он будет Украину поддерживать, а может, как раз, наоборот? Возможно, для объективной в его понимании информации он решил поехать посмотреть», — заявила Журова.

Вполне возможно, что Вучич хочет окончательно убедиться, что «Украину не нужно поддерживать», указала парламентарий. Она также призвала дождаться результатов визита и послушать, что Вучич скажет по его итогам, прежде чем говорить о влиянии поездки на отношения с РФ.

До этого стало известно, что Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом, который станет первым с момента начала СВО в феврале 2022 года. Он примет участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который состоится в Одессе.

Ранее европейский министр посетил Херсон.