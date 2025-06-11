Вучич заявил о готовности «восстановить один-два украинских города»

Сербия готова восстановить один-два украинских города или «один небольшой регион», чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку, заявил президент республики Александар Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Его заявление опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить», — обратился Вучич к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, сербский лидер заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский.

До этого британская газета Financial Times написала, что России надоели попытки Александара Вучича «усидеть на двух стульях». По данным издания, поставки оружия из Сербии на Украину «не остались без внимания РФ». Однако, как заявляют журналисты, Вучич не может радикально повлиять на ситуацию, поскольку минимальная поддержка Украины является «способом показать, что Сербия склоняется к Западу».

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.