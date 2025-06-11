На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич заявил о готовности «восстановить один-два украинских города»

Вучич: Сербия восстановит один-два украинских города, чтобы показать поддержку
close
Darko Vojinovic/AP

Сербия готова восстановить один-два украинских города или «один небольшой регион», чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку, заявил президент республики Александар Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Его заявление опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить», — обратился Вучич к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, сербский лидер заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский.

До этого британская газета Financial Times написала, что России надоели попытки Александара Вучича «усидеть на двух стульях». По данным издания, поставки оружия из Сербии на Украину «не остались без внимания РФ». Однако, как заявляют журналисты, Вучич не может радикально повлиять на ситуацию, поскольку минимальная поддержка Украины является «способом показать, что Сербия склоняется к Западу».

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами