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Глава минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Бессент предупредил о непреднамеренных последствиях новых санкций против России
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вариант введения США новых санкций против России по-прежнему актуален, но возможны непредвиденные последствия подобного шага, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ведомство готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. Действующие американские рестрикции и экспортный контроль в отношении российской стороны остаются в силе. При этом Бессент рекомендовал конгрессу США продолжить предоставлять Белому дому пространство для маневра для поддержания переговоров.

«Я знаю о законопроекте [о новых санкциях]. Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия [такого шага]», — заявил министр.

В начале мая американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о новом законопроекте с «сокрушительными» антироссийскими санкциями. Новые рестрикции подразумевают введение пошлин в размере 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие продукты. Кроме того, в случае принятия инициативы американцам запретят совершать финансовые операции, касающиеся внешнего долга РФ. Ограничения применят, если российская сторона всерьез не возьмется за переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.

11 июня Грэм поддержал планы Европейского союза ввести очередные санкции против России.

Накануне газета Financial Times писала, что Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки», в рамках новых антироссийских санкций.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.

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