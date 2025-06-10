Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос, сколько его страна продержится в конфликте с Россией и призвал мировое сообщество оказывать давление на Москву. Его слова приводит издание Valasz Online.

«Это очень сложный вопрос. Никто еще не пытался измерить, сколько может выдержать украинский народ. Мы бы вчера все это закончили. Так что каждый день очень трудный. Это было трудно уже год из-за потерь. Мировые лидеры, конечно, могут рассуждать о том, как долго Украина сможет продержаться, но мы ожидаем, что мир остановит Путина», — сказал Зеленский.

По его словам, Соединенные Штаты могут ввести новые санкции, а также вместе с ЕС придумать, как «повлиять» на Китай. Нет смысла ждать, чтобы увидеть, сколько продержится Украина, потому что ситуация напоминает переход к третьей мировой войне, считает президент Украины.

«Мы должны работать каждый день, чтобы общаться друг с другом. С могущественными странами, которые могли бы сдержать российскую экономику с помощью санкций и разрыва экономических связей», — подытожил он.

Зеленский также заявлял, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы.

Ранее МИД Украины выставил условие визита Зеленского на саммит НАТО.