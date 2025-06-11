В США поприветствовали решение ЕС о новых санкциях против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поддержал планы Европейского союза ввести очередные санкции против России. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Политик написал, что «очень рад» решению ЕС ввести антироссийские рестрикции из-за действий России на Украине.

«Этот пакет отличается тем, что он направлен против китайских компаний, которые поддерживают военную машину Путина. Без Китая и Индии, которые покупают 70% российской нефти, военная машина Путина остановилась бы», — утверждает Грэм.

Накануне газета Financial Times писала, что Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки», в рамках новых антироссийских санкций.

По словам источников FT, в ЕК с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Европейского союза по поводу нового пакета антироссийских санкций до конца июля этого года.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.