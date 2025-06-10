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Еврокомиссия подготовила новые санкции против России

FT: ЕК хочет запретить использовать энергоинфраструктуру в рамках санкций для РФ
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Ohde/face to face/Global Look Press

Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северных потоков», в рамках новых антироссийских санкций. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Европейская комиссия также хочет ввести новые санкции против банков России и связываемых со страной судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.

По словам некоторых источников, в ЕК с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Европейского союза по поводу нового пакета антироссийских санкций до конца июля этого года.

6 июня газета Financial Times писала, что Европейский союз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву».

3 июня официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что согласованное применение санкций Евросоюза и возможных новых американских санкций, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России.

Ранее стало известно, что Евросоюз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег.

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