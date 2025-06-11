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Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита в Одессе

Вучич не подписал итоговое заявление саммита «Украина — Юго-Восточная Европа»
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Florion Goga/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговое заявление саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе. Об этом сообщает газета Le Monde.

Заявление содержит в себе осуждение действий России в ходе специальной военной операции на Украине.

Тем не менее Александар Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или «один небольшой регион», чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. Вучич также добавил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины — таким образом он подтвердил позицию Сербии с начала конфликта.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской спецоперации посетил Украину. Он принял участие в саммите, где также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.

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