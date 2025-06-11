Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью японскому телеканалу NHK, что его страна не будет направлять на Украину военных в случае достижения договоренности о прекращении огня.

«На данный момент планов по отправке военных нет», — сказал Стубб.

Глава Финляндии отметил, что его страна должна «заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы».

8 июня премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России как можно скорее, поскольку это якобы склонит Москву к переговорам. Премьер заверил, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы способствовать этому.

2 июня политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что Североатлантический альянс пытается спровоцировать военный конфликт на северных границах России. По его словам, НАТО целенаправленно создает «сплошную линию агрессии» против России, задействовав страны Балтии и Финляндию. Эксперт считает, что закрытие КПП на границе с Финляндией и рост напряженности в Сувалкском коридоре свидетельствуют о планомерной эскалации.

Ранее Стубб прокомментировал возможный выход Трампа из переговоров по Украине.