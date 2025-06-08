В Финляндии выступили с резким заявлением в адрес России

Премьер Финляндии Орпо призвал к новым санкциям, чтобы склонить РФ к переговорам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России как можно скорее, поскольку это якобы склонит Москву к переговорам. Его слова приводит Yle.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме. Мы должны получить решение уже сейчас», — заявил Орпо.

По его словам, новые рестрикции должны «заставить» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Премьер Финляндии заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы способствовать этому.

7 июня агентство Bloomberg сообщало, что в конгрессе США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения президента Дональда Трампа.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.