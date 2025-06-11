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Стубб прокомментировал возможный выход Трампа из переговоров по Украине

Стубб: Трамп не планирует выходить из переговорного процесса по Украине
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не планируют выходить из переговорного процесса по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию NHK после партии в гольф с американским лидером.

В беседе с журналистами Стубб рассказал, что часто разговаривает с Трампом по телефону и «не видит никаких признаков» того, что он хочет прекратить участие в переговорах.

«Он сказал, что Трамп хочет мирного соглашения и пытается убедить [президента России Владимира] Путина работать в этом направлении», — приводят слова Стубба в издании.

До этого Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с Путиным сравнил конфликт России и Украины с «яростной дракой двух детей в парке». Глава Белого дома считает, что в такой ситуации «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать».

20 мая Трамп не исключил, что может выйти из переговорного процесса, если США не будут видеть существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При глава Белого дома выразил надежду на то, что сдвиг в лучшую сторону произойдет, однако если этого не случится, он отступит.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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