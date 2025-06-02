Политолог заявил о формировании НАТО «сплошной линии агрессии» против России

Североатлантический альянс пытается спровоцировать военный конфликт на северных границах России. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, НАТО целенаправленно создает «сплошную линию агрессии» против России, задействуя страны Балтии и Финляндию. Эксперт считает, что закрытие КПП на границе с Финляндией и рост напряженности в Сувалкском коридоре свидетельствуют о планомерной эскалации.

«НАТО создает напряжение в Балтийском море с помощью Эстонии и других прибалтийских государств. Напряжение идет от Украины и севернее, через Сувлакский коридор, далее Балтика и потом уже северные широты, и Северная Европа. Там как раз происходит закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе между Россией и Финляндией. Создается сплошная линия агрессии против РФ», — заявил Перенджиев.

По его словам, военный блок не устраивает вариант с мирным урегулированием конфликта на Украине. Североатлантический альянс пытается сделать его перманентным и распространить «севернее».

До этого спецпосланник Трампа Кит Келлог признал, что конфликт на Украине превратился в своего рода прокси-войну. Он отметил, что мнение президента РФ Владимира Путина об агрессии НАТО против России в целом является верным.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.