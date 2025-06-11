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Сухопутные войска ВСУ лишились главкома

Михаил Драпатый покинул пост главкома сухопутных войск ВСУ
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MykhailoDrapatyi/X

Михаил Драпатый покинул пост главкома сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ухожу с должности со спокойной совестью — и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца. Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему», — написал Драпатый.

Он отметил, что не жалеет ни единого дня своей работы на должности.

«Я оставляю не только должность — оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места. Это не финал. Это-переход к следующему этапу», — заявил экс-главком.

В апреле первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию. Известно, что он отвечал за оборонные закупки ведомства. На данной должности он находился с 17 мая 2024 года.

В январе 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров обвинил своего заместителя Дмитрия Клименкова и главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову в проблемах с военными закупками и обеспечением армии и отправил их в отставку. Предшественник Умерова Алексей Резников был уволен в сентябре 2023 года на фоне коррупционных скандалов и провала контрнаступления ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады рассказал о случаях оставления военных частей в рядах ВСУ.

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