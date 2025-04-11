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Первый замминистра обороны Украины покинул свой пост

Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк покинул пост по собственному желанию
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Министерство обороны Украины

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает украинский канал «Общественное».

«Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует», — говорится в сообщении.

Известно, что Гаврилюк отвечал за оборонные закупки ведомства. На данной должности он находился с 17 мая 2024 года.

О том, что министр обороны Украины Рустем Умеров намерен в ближайшее время отправить в отставку Гаврилюка, сообщала депутат Рады Мария Безуглая.

В январе 2025 года Умеров обвинил своего заместителя Дмитрия Клименкова и главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову в проблемах с военными закупками и обеспечением армии и отправил их в отставку. Предшественник Умерова Алексей Резников был уволен в сентябре 2023 года на фоне коррупционных скандалов и провала контрнаступления ВСУ.

Ранее на Украине подозреваемые в коррупции решили мобилизоваться в ВСУ.

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