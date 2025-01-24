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На Украине уволят замминистра обороны и директора Агентства оборонных закупок

Умеров анонсировал увольнение своего зама и главы агентства оборонных закупок
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Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства. По словам главы ведомства, процесс закупок оружия, который должен быть конфиденциальным, стал общедоступным.

Министр заявил о необходимости реформирования системы закупок, нацеленной на обеспечение армии, а не на создание информационного шума.

Новым директором агентства оборонных закупок назначен Арсен Жумадилов.

Министр также сообщил об отзыве двух представителей государства из наблюдательного совета агентства, подчеркнув несоответствие их действий интересам государства.

10 января Верховная рада Украины запустила процесс увольнения главы минэнерго страны Германа Галущенко.

Ранее в Минобороны Украины раскрыли детали военной стратегии на 2025 год.

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