Депутат Верховной рады рассказал о случаях оставления военных частей в рядах ВСУ

Депутат Рады Горбенко: более 100 тысяч украинских военных бежало из рядов ВСУ

Более 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили свои части (СОЧ). Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

При этом парламентарий отметил, что многие военнослужащие возвращаются, в том числе благодаря возможности перейти в другую воинскую часть.

Законодательство Украины рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как различные правонарушения. Под дезертирством подразумевается оставление военной службы навсегда, СОЧ — на время. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а СОЧ позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить бойца в войска.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. В апреле украинские депутаты продлили упрощенное возвращение военнослужащих на службу без наказаний до 30 августа.

Ранее украинский журналист опубликовал статистику о масштабах дезертирства в ВСУ.