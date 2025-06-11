Правительству Туска выдвинули вотум доверия

Польский сейм (парламент) выдвинул правительству премьер-министра страны Дональда Туска вотум доверия. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

Уточняется, что во время голосования поддержку работы кабинета министров во главе с Дональдом Туском выразили 243 депутата. Против вотума доверия выступили 210 парламентариев. Всего в польском парламент 453 депутата.

До этого европейская версия издания Politico опубликовала материал о том, что победа на выборах президента Польши политика Кароля Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьером Дональдом Туском.

Кандидат от оппозиции к действующему кабинету министров Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.