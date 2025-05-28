США требуют от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше

США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США выступили с обращением к Еврокомиссии (ЕК) с требованием организовать брифинг из-за данных о потенциальных фальсификациях на выборах президента. Об этом говорится в письме законодателей в адрес ЕК, передает РИА Новости.

«Разворачивающиеся события также поднимают серьезные вопросы о целостности польских демократических институтов и роли ЕС в обеспечении честных выборов», — говорится в документе.

В этой связи члены палаты представителей США обратились с просьбой к исполнительному органу ЕС организовать брифинг, где будут даны ответы на вопросы относительно выборов.

Основные вопросы членов комитета по иностранным делам палаты представителей сводятся к иностранному финансированию в целях поддержки конкретного кандидата.

Среди прочего, речь идет об организациях, связанных с миллиардером Джорджем Соросом и демпартией США. Кроме того, американские законодатели обратили внимание на блокирование государственного финансирования оппозиционной партии «Право и справедливлсть» вопреки судебным решениям.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затрагивает агитацию в интернете.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке был Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и представляющий правящую «Гражданскую коалицию». На втором месте находился Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, выдвинутый партией «Право и справедливость».

Ранее в Польше обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы.