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В Германии прокомментировали разворот СДПГ в сторону России

Политолог Рар: СДПГ окажется под давлением СМИ из-за желания сблизиться с РФ
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Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о начале переговоров с Россией. По мнению эксперта, СДПГ рискует оказаться под давлением СМИ и партии «Зеленых».

«Удивительно, почему такой манифест, реалистично отражающий ситуацию на Украине и в Европе, не появился в недрах Социал-демократической партии, когда они под лидерством [экс-канцлера Германии Олафа] Шольца находились у власти», — задался вопросом Рар.

Теперь СДПГ не возглавляет правительство, и Мерц не захочет брать их манифест за основу своей политики. При этом инициатива партии может найти поддержку у других европейских левых, добавил политолог.

Накануне журнал Stern, ссылаясь на опубликованный СДПГ манифест, сообщил, что несколько влиятельных политиков из социал-демократов призвали Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Позднее депутат от СДПГ Себастьян Фидлер резко раскритиковал предложение своих коллег о начале переговоров с Москвой.

Ранее новый глава фракции СДПГ выступил против поставок ракет Taurus Украине.

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